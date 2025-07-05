На ВДНХ проходит выставка-пристройство животных из городских приютов

Отмечается, что со всеми подопечными приютов можно познакомиться и пообщаться, а понравившееся животное — забрать домой, предварительно заключив договор. О характерах питомцев рассказывают специалисты и волонтеры ГБУ «Доринвест». Они дают советы по уходу за собаками и кошками и их адаптации в новом доме. Выставка проходит у Музея городского хозяйства Москвы, павильон № 5.