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На ВДНХ проходит выставка-пристройство животных из городских приютов

На ВДНХ на выставку-пристройство привезли 12 кошек и 13 собак из двух приютов.

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Выставка-пристройство животных из городских приютов проходит на ВДНХ в Москве в субботу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

«Прямо сейчас на ВДНХ проходит выставка-пристройство животных из городских приютов. На выставку приехали 12 кошек и 13 собак из приютов “Зоорассвет” и “Зеленоград” ГБУ “Доринвест”. Все животные социализированы, здоровы и привиты», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что со всеми подопечными приютов можно познакомиться и пообщаться, а понравившееся животное — забрать домой, предварительно заключив договор. О характерах питомцев рассказывают специалисты и волонтеры ГБУ «Доринвест». Они дают советы по уходу за собаками и кошками и их адаптации в новом доме. Выставка проходит у Музея городского хозяйства Москвы, павильон № 5.