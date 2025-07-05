Элегантный BMW 6 серии 2004 года: кабриолет с мощным V8 в Красноярске

На платформе Авито Авто выставлен на продажу элегантный кабриолет BMW 6 серии 2004 года выпуска с пробегом 138 962 километра. Роскошный автомобиль можно приобрести в Красноярске за 2 250 000 рублей.
BMW 6 серии поколения E64, созданный под руководством известного дизайнера Криса Бэнгла, выделяется своим уникальным стилем с плавными линиями и скульптурными формами. Этот дизайн стал настоящим прорывом в классе, заменив традиционные угловатые формы, характерные для предыдущих моделей BMW. E64 демонстрирует, как эмоциональный подход к внешнему виду может гармонично сочетаться с инженерной точностью.
Под капотом автомобиля расположен атмосферный V8 объемом 4,4 литра (модификация 645i), который развивает мощность в 333 л.с. и разгоняет машину до 100 км/ч всего за 5,6 секунды. Этот двигатель отличается не только высокой мощностью, но и уникальным «бархатным» звучанием, что является редкостью в эпоху турбомоторов.
Одной из ключевых особенностей E64 является мягкая складная крыша с электроприводом, открывающаяся всего за 20 секунд. При этом шумоизоляция на высоком уровне: внутри кабриолета с поднятым верхом царит тишина, достойная премиум-класса.
Инженеры BMW также уделили внимание управляемости: заднеприводная компоновка с почти идеальным распределением веса 50:50 обеспечивает удовольствие от вождения. Использование шин разной ширины спереди и сзади — не просто стильное решение, а обоснованный шаг для повышения сцепления и стабильности на высоких скоростях.
Интерьер автомобиля радует качественными материалами, удобной эргономикой и передовыми технологиями своего времени: навигация, проекционный дисплей и адаптивный круиз-контроль были доступны уже тогда.