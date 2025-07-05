Элегантный BMW 6 серии 2004 года: кабриолет с мощным V8 в Красноярске

Под капотом автомобиля расположен атмосферный V8 объемом 4,4 литра (модификация 645i), который развивает мощность в 333 л.с. и разгоняет машину до 100 км/ч всего за 5,6 секунды. Этот двигатель отличается не только высокой мощностью, но и уникальным «бархатным» звучанием, что является редкостью в эпоху турбомоторов.