На московских водоемах зацвели кувшинки и кубышки

«Ее цветки обладают характерным запахом, который привлекает насекомых для опыления. Созревающие в конце лета на плодах семена растения покрыты слизью. Она позволяет им перемещаться по водоемам — приклеиваясь к рыбам или утиным лапам, а также с помощью течения воды. Кубышка желтая встречается почти во всех значительных реках и прудах Москвы, однако входит в надзорный список, в который занесены виды животных и растений, нуждающиеся в постоянном мониторинге», — добавили в ведомстве.