На московских водоемах зацвели кувшинки и кубышки

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Кувшинки и кубышки зацвели на водоемах Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«В Москве активно зацвели кувшинки и кубышки — одни из древнейших цветковых растений. Их наличие в природных зонах столицы указывает на благополучное состояние городской экосистемы, поскольку эти растения не переносят загрязненную воду. Специалисты столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды рассказали, где можно увидеть эти интересные цветы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что кувшинка белоснежная встречается в прудах и реках, а именно на участках с медленным течением. Листья и цветки кувшинки белоснежной покрыты уникальным веществом, отталкивающим грязь, поэтому они никогда не пачкаются. Ее ползучее корневище, расположенное на дне водоема, выдерживает как пересыхание, так и промерзание пруда зимой. Цветением растения можно любоваться с конца мая до августа.
«Водяная лилия включена в Красную книгу Москвы. Увидеть эти растения можно в природно-исторических парках “Измайлово”, “Кузьминки-Люблино”, “Битцевский лес” и “Москворецкий”, а также в комплексном заказнике “Зеленоградский”, — добавляется в сообщении.
Уточняется, что кубышка желтая относится к семейству кувшинковых и также растет в водоемах со стоячей водой или с небольшим течением. По форме плод растения напоминает глиняный сосуд с выпуклыми боками, который раньше использовали для хранения мелких монеток. Цветение кубышки желтой длится с июня по сентябрь.
«Ее цветки обладают характерным запахом, который привлекает насекомых для опыления. Созревающие в конце лета на плодах семена растения покрыты слизью. Она позволяет им перемещаться по водоемам — приклеиваясь к рыбам или утиным лапам, а также с помощью течения воды. Кубышка желтая встречается почти во всех значительных реках и прудах Москвы, однако входит в надзорный список, в который занесены виды животных и растений, нуждающиеся в постоянном мониторинге», — добавили в ведомстве.