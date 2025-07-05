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«Не надо ничего скрывать». Лукашенко сказал о борьбе за умы белорусов

Лукашенко предостерег, что случится, если проиграть борьбу за умы белорусов.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерег от того, что может произойти, если будет проиграна борьба за умы белорусов, пишет БелТА.

Так, открывая Музей Славы Могилевской области на легендарном Буйничском поле, белорусский лидер обратил внимание на важность сохранения исторической правды. Также он предупредил, что случится, если борьба за умы белорусов будет проиграна.

— Сейчас идет борьба за головы, за мозги наших людей. Проиграем эту борьбу — время наше будет сочтено, — заявил глава страны.

Еще Александр Лукашенко заметил, что именно поэтому сейчас в Беларуси «вцепились в эту историческую память». Еще он подчеркнул, что подвиг советского народа, в том числе на земле Беларуси, мог бы стать гордостью для любого народа.

— Подвиг нашего советского народа, в том числе на белорусской земле, — это гордость для любого народа. Ни один бы народ от этого не отказался, — уверен белорусский президент.

А еще белорусский лидер сказал президенту Венесуэлы о вызовах со стороны недружественных стран.

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