Жара и дожди ожидают казахстанцев в воскресенье

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, в области Жетысу, на севере, западе, в центре Алматинской области, на западе, востоке, юге Карагандинской области и области Улытау, в центре Актюбинской, на северо-западе Мангистауской, на юго-западе Костанайской областей, на юге области Абай.