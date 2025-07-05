В Севастополе врачи спасли младенца с врожденной патологией черепа

«Врачи севастопольской городской больницы № 5 — “Центра охраны здоровья матери и ребенка” спасли жизнь младенцу, которого наблюдали с момента рождения. Во время беременности было выявлено врожденное заболевание, которое вследствие накопления жидкости внутри черепных структур привело к аномальному увеличению размеров головы малыша», — говорится в сообщении.