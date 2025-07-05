В Севастополе врачи спасли младенца с врожденной патологией черепа

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл — РИА Новости Крым. Севастопольские врачи провели сложнейшую операцию по установке шунта в череп младенца, который родился с патологией. Об этом сообщили в городском правительстве.
Отмечается, что ребенок появился на свет с врожденным заболеванием, которое привело к аномальному увеличению размеров его головы.
«Врачи севастопольской городской больницы № 5 — “Центра охраны здоровья матери и ребенка” спасли жизнь младенцу, которого наблюдали с момента рождения. Во время беременности было выявлено врожденное заболевание, которое вследствие накопления жидкости внутри черепных структур привело к аномальному увеличению размеров головы малыша», — говорится в сообщении.
Установленный малышу шунт оснащен клапаном, который регулирует давление жидкости. Благодаря этому устройство эффективно справляется с проблемами избыточного внутричерепного давления даже по мере взросления ребенка, уточнили в пресс-службе.
После успешной установки шунта состояние здоровья малыша значительно улучшилось. Ребенок чувствует себя хорошо и уже вместе с мамой находится дома.
Ранее сообщалось, что специалисты Перинатального центра Республиканской клинической больницы имени Семашко провели уникальную для Крыма операцию по спасению жизни матери и ребенку при редкой патологии беременности: роженица поступила в отделение с полным предлежанием и прорастанием плаценты с выраженными явлениями угрозы преждевременных родов.