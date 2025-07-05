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«Такое в России еще не выпускают»: в Мелеузе молочноконсервный комбинат запустит производство основы для детского питания

Мелеузовский ММК первым в России будет производить основу для детского питания.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 5 июля, в ходе рабочей поездки в Мелеузовский район Башкирии глава республики Радий Хабиров посетил местный молочноконсервный комбинат, где ознакомился с реализацией инвестиционного проекта. Как сообщает администрация руководителя региона, предприятие готовится стать первым в России производителем молочной основы для детского питания.

Генеральный директор ММК Лариса Малахова проинформировала Хабирова, что в 2024 году комбинат увеличил объемы отгрузки продукции на 30%, и положительная динамика сохраняется и в текущем году. Инвестиционный проект, одобренный властями в 2021 году, предусматривает строительство современного цеха мощностью десять тысяч тонн продукции в год с объемом вложений свыше полутора миллиардов рублей.

Хабиров, осмотрев производственные участки, отметил стратегическое значение проекта для обеспечения продовольственной безопасности страны.

— Такую продукцию в России еще не выпускают. На первом этапе комбинат будет изготавливать молочную основу для детского питания, а в перспективе — производить широкий ассортимент готовых смесей, — заявил глава Башкирии.

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