«Такое в России еще не выпускают»: в Мелеузе молочноконсервный комбинат запустит производство основы для детского питания

Генеральный директор ММК Лариса Малахова проинформировала Хабирова, что в 2024 году комбинат увеличил объемы отгрузки продукции на 30%, и положительная динамика сохраняется и в текущем году. Инвестиционный проект, одобренный властями в 2021 году, предусматривает строительство современного цеха мощностью десять тысяч тонн продукции в год с объемом вложений свыше полутора миллиардов рублей.