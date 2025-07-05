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Калининградские власти рассказали, сколько медиков подготовлено в регионе в 2025 году

В числе выпускников — 36 иностранцев.

Источник: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области в 2025 году БФУ им. Канта подготовил 603 медработника. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Высшее медицинское образование по программе «Лечебное дело» получили 112 человек. Подготовлено также 97 ординаторов по 13 направлениям, в числе которых анестезиология, акушерство и гинекология, терапия, онкология, хирургия и др.

Обучение по программе «Лечебное дело» на английском языке завершили 36 студентов из Бразилии, Индии, Ирака, Мексики, Перу и Эквадора. Теперь им нужно пройти экзамены и тестирование для трудоустройства у себя на родине.

358 человек получили дипломы о среднем медицинском образовании. Это медицинские сёстры, акушерки и фармацевты.

Вручение дипломов выпускникам БФУ им. И. Канта прошло в Кафедральном соборе.