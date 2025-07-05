Калининградские власти рассказали, сколько медиков подготовлено в регионе в 2025 году

В Калининградской области в 2025 году БФУ им. Канта подготовил 603 медработника. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Высшее медицинское образование по программе «Лечебное дело» получили 112 человек. Подготовлено также 97 ординаторов по 13 направлениям, в числе которых анестезиология, акушерство и гинекология, терапия, онкология, хирургия и др.
Обучение по программе «Лечебное дело» на английском языке завершили 36 студентов из Бразилии, Индии, Ирака, Мексики, Перу и Эквадора. Теперь им нужно пройти экзамены и тестирование для трудоустройства у себя на родине.
358 человек получили дипломы о среднем медицинском образовании. Это медицинские сёстры, акушерки и фармацевты.
Вручение дипломов выпускникам БФУ им. И. Канта прошло в Кафедральном соборе.