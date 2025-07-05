СК: командир бригады Дзяман отдал незаконный приказ сбить Ил-76 с пленными ВСУ

В Госдепе США отрицали участие американских военнослужащих в управлении ЗРК Patriot, из которого был сбит Ил-76. По данным источника РИА Новости, ~атака на воздушное судно была совершена «под давлением британских советников»~: она не согласовывалась со штабом ПВО в Киеве и не проводилась дополнительная проверка информации о движении самолетов над Белгородской областью.