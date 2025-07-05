Лукашенко призвал белорусов быть готовыми защитить страну: «Чтобы неожиданно на нас не напали»

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал белорусам быть готовыми защитить страну, передает БелТА.
Во время церемонии открытия Музея Славы Могилевской области на легендарном Буйничском поле, глава Беларуси сказал, почему белорусам следует бороться за прошлое.
— Лучше под мирным светлым небом бороться за наше прошлое. Для чего? Во имя будущего. Лучше под мирным небом жить, чем воевать, — подчеркнул он.
При этом белорусский лидер сказал, что следует говорить об исторической правде, в том числе о просчетах, которые были допущены в начале войны. И заявил, что не следует ничего скрывать, так как белорусам нужна правда и историческая справедливость.
— Не надо скрывать, как мы «прошлепали» начало войны. Как Беларусь просто в течение пары месяцев оказалась под оккупацией, — потребовал глава республики.
Лукашенко добавил, что причина этого не в том, что советские воины были хуже немецких, что СССР в какой-то степени оказался не готов к этой войне.
— Мы умиротворяли фашистов: «Вот, не нападут, договор о ненападении и прочее…», — напомнил лидер Беларуси.
Лукашенко сказал, что из этих уроков прошлого следует сделать выводы, а также всегда быть готовыми защищать страну. При этом он подчеркнул, что Беларусь ни на кого не нападает.
— Будем умиротворять кого угодно. Будем предостерегать от войны. Но каждый день мы должны готовиться к этой войне, чтобы она не случилась вновь на нашей земле. И чтобы неожиданно ночью или в 4 утра на нас не напали и мы не оказались неготовыми к защите, — заключил белорусский президент.