Лукашенко призвал белорусов быть готовыми защитить страну: «Чтобы неожиданно на нас не напали»

— Будем умиротворять кого угодно. Будем предостерегать от войны. Но каждый день мы должны готовиться к этой войне, чтобы она не случилась вновь на нашей земле. И чтобы неожиданно ночью или в 4 утра на нас не напали и мы не оказались неготовыми к защите, — заключил белорусский президент.