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Воронежцы пожаловались на перебои в работе мобильного интернета

Перебои с мобильным интернетом возникли на территории Воронежской области на фоне действующей угроза опасности атаки БПЛА.

По сообщениям горожан, сложности с входом в сеть у многих возникли накануне вечером, 4 июля. Вчера около 21.00 в регионе во второй раз за сутки объявили о приближающихся к границам региона вражеских дронах. Примерно в то же время воронежцы вновь лишились возможности использовать приложения и переписываться в мессенджерах без подключения к Wi-Fi.

За сутки в небе над регионом сбили больше тридцати дронов. Люди не пострадали. Повреждены оказались крыша жилого дома, гараж, оборваны ЛЭП. Ранее власти объясняли ограничения в работе мобильного интернета мерами безопасности при отражении атак БПЛА.

А 2 июля утром у абонентов некоторых операторов с перебоями работала и сотовая связь, причем даже после отбоя тревоги. По сообщениям горожан, у некоторых не проходили звонки. При этом отвечать на входящие удавалось.

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