Главу Карабудахкентского района в Дагестане обвинили в мошенничестве

«По версии следствия, глава Карабудахкентского района предложил директору коммерческой организации заключить контракт за 20% от его стоимости на выполнение работ по строительству водопровода для водоснабжения сел Губден и Гурбуки Карабудахкентского района. В результате преступных действий похищены денежные средства в общей сумме более 56 миллионов рублей», — говорится в сообщении.