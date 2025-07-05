Главу Карабудахкентского района в Дагестане обвинили в мошенничестве

МАХАЧКАЛА, 5 июл — РИА Новости. Глава Карабудахкентского района Дагестана Махмуд Амиралиев подозревается в мошенничестве с хищением более 56 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
Ранее в субботу источник РИА Новости в силовых структурах республики сообщил о задержании главы Карабудахкентского района Махмуда Амиралиева — родственника бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, который был освобожден от должности на этой неделе.
«По версии следствия, глава Карабудахкентского района предложил директору коммерческой организации заключить контракт за 20% от его стоимости на выполнение работ по строительству водопровода для водоснабжения сел Губден и Гурбуки Карабудахкентского района. В результате преступных действий похищены денежные средства в общей сумме более 56 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения, добавили в управлении.
Амиралиев возглавляет Карабудахкентский район с 2015 года.