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Главу Карабудахкентского района в Дагестане обвинили в мошенничестве

Главу Карабудахкентского района Дагестана Амиралиева обвинили в мошенничестве.

Источник: © РИА Новости

МАХАЧКАЛА, 5 июл — РИА Новости. Глава Карабудахкентского района Дагестана Махмуд Амиралиев подозревается в мошенничестве с хищением более 56 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Ранее в субботу источник РИА Новости в силовых структурах республики сообщил о задержании главы Карабудахкентского района Махмуда Амиралиева — родственника бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, который был освобожден от должности на этой неделе.

«По версии следствия, глава Карабудахкентского района предложил директору коммерческой организации заключить контракт за 20% от его стоимости на выполнение работ по строительству водопровода для водоснабжения сел Губден и Гурбуки Карабудахкентского района. В результате преступных действий похищены денежные средства в общей сумме более 56 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения, добавили в управлении.

Амиралиев возглавляет Карабудахкентский район с 2015 года.