Глава Минздрава рассказал, кого следует назначать главврачами

«Мы заводим новые технологии — это IT-решения и новые технологии с помощью лекарственных препаратов, медицинских изделий. Здесь очень важна квалификация руководящего состава, в частности главных врачей. Поэтому видим, что сегодня нужно этому уделить повышенное внимание. И, конечно же, главными врачами нужно назначать именно тех специалистов, которые имеют желание менять именно технологии, адаптировать их. И в первую очередь это все должно быть пациентоцентрично», — заявил министр.