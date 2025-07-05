Глава Минздрава рассказал, кого следует назначать главврачами

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Главными врачами нужно назначать специалистов с желанием менять и адаптировать технологии, именно медицина сегодня является наиболее адаптивной к принятию новых технологий, заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Мурашко в субботу находится с рабочей поездкой в Иркутской области. С губернатором региона Игорем Кобзевым он навестил сотрудников медучреждения, которых ранее пациент ранил ножом. Также он посетил несколько медучреждений, стройплощадку детской поликлиники, медколледж, принял участие в совещании, посвященном развитию региона.
«Мы заводим новые технологии — это IT-решения и новые технологии с помощью лекарственных препаратов, медицинских изделий. Здесь очень важна квалификация руководящего состава, в частности главных врачей. Поэтому видим, что сегодня нужно этому уделить повышенное внимание. И, конечно же, главными врачами нужно назначать именно тех специалистов, которые имеют желание менять именно технологии, адаптировать их. И в первую очередь это все должно быть пациентоцентрично», — заявил министр.
Он добавил, что Минздрав сегодня меняет подходы к подготовке врачебного персонала, делает упор как на практические знания, так и теоретические.
«Немаловажным для нас является подготовка специалистов, желающих проявить себя в научных исследованиях, потому что именно медицина сегодня является наиболее адаптивной к принятию новых технологий», — подчеркнул Мурашко.
Утром в четверг в иркутской больнице № 8 вооруженный ножом и газовым баллончиком мужчина напал на медперсонал. Он нанес ножевые ранения двум женщинам — заместителю главного врача и секретарю учреждения, они были госпитализированы в тяжелом состоянии. В четверг женщин прооперировали, они находились в реанимации. В настоящее время переведены в обычную палату.