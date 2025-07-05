В Омске в девятый раз открылся фестиваль «Симфопарк»

В первый день омичей ждет множество активностей и живое выступление сразу двух оркестров: русских народных инструментов имени В. А. Салина из Перми, а также выступление омского симфонического оркестра. Музыканты из Перми приехали в Омск в рамках культурного обмена молодежных столиц. Особое внимание уделяется интерактивным форматам: зрители смогут дирижировать оркестром, петь в караоке, играть на музыкальных инструментах и даже участвовать в розыгрыше мест в оркестре.