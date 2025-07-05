В Омске в девятый раз открылся фестиваль «Симфопарк»

В Омске уже в девятый раз стартовал грандиозный музыкальный праздник «Симфопарк» (6+), который уже девять лет радует меломанов и становится важным культурным событием региона.
В этом году «Большой симфонический парк» проходит под девизом «Ты в игре». Для гостей подготовлены две сцены, десять концертов в различных жанрах и стилях, а также образовательные и развлекательные площадки для детей и взрослых.
Фото: Волкова Валерия.
Первый «СимфоПарк» состоялся в 2014 году и с тех пор стал визитной карточкой Омской филармонии. Музыкальный форум собирает любителей классической и современной музыки не только из Омска, но и из других городов России, таких как Тюмень, Новосибирск, Кемерово, Москва, Екатеринбург и Санкт-Петербург.
«Фестиваль объединяет людей разных возрастов и интересов, предлагая уникальную возможность насладиться выступлениями на свежем воздухе», — отмечают организаторы.
Фото: Волкова Валерия.
В первый день омичей ждет множество активностей и живое выступление сразу двух оркестров: русских народных инструментов имени В. А. Салина из Перми, а также выступление омского симфонического оркестра. Музыканты из Перми приехали в Омск в рамках культурного обмена молодежных столиц. Особое внимание уделяется интерактивным форматам: зрители смогут дирижировать оркестром, петь в караоке, играть на музыкальных инструментах и даже участвовать в розыгрыше мест в оркестре.
За годы своего существования фестиваль неоднократно удивлял гостей новыми идеями. Например, в 2021 году он впервые прошёл в формате open-air с участием звезд мировой классической музыки, а в 2022 году была организована специальная программа для детей и подростков.