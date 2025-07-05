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Мининформ за пять месяцев заблокировал в интернете 3,6 тысячи сайтов

В ведомстве заявили, что информационная сфера активно развивается, поэтому за ней необходимо пристально следить.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Министерство информации за пять месяцев текущего года ограничило доступ к 3,6 тысячи ресурсов в интернете, сообщил первый замминистра информации Андрей Кунцевич.

По его словам, данные цифры говорят о внимании к республике со стороны различных деструктивных сил и после 2020 года. В минувшем году ведомство заблокировало около 3,2 тысячи сайтов.

«За пять месяцев этого года — уже 3,6 тысячи. Эти цифры подтверждают, что внимание к Беларуси со стороны деструктивных сил присутствует», — цитирует БелТА Кунцевича.

Замминистра отметил, что современные медиа активно развиваются, появляются новые форматы распространения информации, зачастую носящие сегментированный характер — например, ориентированные на конкретную возрастную аудиторию.

Кунцевич подчеркнул, что поэтому в информационной сфере следует быть бдительными — соответствующие замечания по данному поводу делал и президент Александр Лукашенко.

После состоявшихся в Беларуси 9 августа 2020 года выборов главы государства, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в республике прошли протестные акции, которые координировались при помощи различных мессенджеров и интернет-сайтов. Позже против ряда лидеров оппозиции и администраторов ресурсов были возбуждены уголовные дела по различным статьям, в том числе о призывах к захвату власти, создании экстремистского формирования, заговоре и других.

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