Мининформ за пять месяцев заблокировал в интернете 3,6 тысячи сайтов

После состоявшихся в Беларуси 9 августа 2020 года выборов главы государства, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в республике прошли протестные акции, которые координировались при помощи различных мессенджеров и интернет-сайтов. Позже против ряда лидеров оппозиции и администраторов ресурсов были возбуждены уголовные дела по различным статьям, в том числе о призывах к захвату власти, создании экстремистского формирования, заговоре и других.