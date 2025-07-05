«От страха спряталась за гаражами». Милиция сказала, как искали пропавшую в Бресте шестилетнюю девочку

В Бресте пропала шестилетняя девочка, рассказали в телеграм-канале «Милиция Беларуси. Мы — на страже».
В милицию обратилась жительница Бреста, сообщившая, что у нее пропала шестилетняя дочка. Женщина сказала, что девочка была дома, но вернувшись, она не обнаружила ее в квартире.
Оперативно правоохранители нашли малышку. Выяснилось, что шестилетней девочке дома было скучно. Поэтому она собрала игрушки и пошла гулять во двор. На улице девочка заблудилась, испугалась и от страха спряталась за гаражами.
Милиционеры успокоили малышку и посмотрели ее рисунки, пока дожидались маму девочки.
Тем временем водитель микроавтобуса жестко сбил подростка в Малорите.
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