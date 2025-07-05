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Молодые ученые из института физики СО РАН привлекли на разработки 800 млн рублей

В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко сообщили, что это высокий показатель.

КРАСНОЯРСК, 5 июля. /ТАСС/. Молодежные лаборатории Института физики им. Л. В. Киренского Сибирского отделения РАН в Красноярске привлекли в 2023—2025 годах более 800 млн рублей внебюджетного финансирования на исследовательские проекты. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Чернышенко находился с рабочим визитом в Красноярске 4−5 июля. Он, в частности, провел заседание оргкомитета по подготовке Красноярска к проведению Международной олимпиады по финансовой безопасности, оценил ход приемной кампании в Сибирском федеральном университете, ознакомился с инфраструктурой Института физики СО РАН.

«В составе Сибирского отделения РАН в Красноярске работают молодежные лаборатории, в них специалисты занимаются прикладными исследованиями в рамках государственного и коммерческого заказа. Основные заказчики — предприятия, заинтересованные в новейших технических решениях. Вице-премьер отметил востребованность таких исследований и разработок у компаний. За 3 года, с 2023 по 2025 гг., молодежные лаборатории Института физики им. Л. В. Киренского СО РАН привлекли более 800 млн внебюджетного финансирования — это высокий показатель», — говорится в сообщении аппарата российского вице-премьера.

В свою очередь губернатор края Михаил Котюков сообщил в своем Telegram-канале, что ученые в Красноярске представили новейшие практические разработки, которые ведут вместе с крупнейшими компаниями-партнерами для улучшения качества российских спутников связи. Также молодые исследователи создают детали для космических аппаратов и беспилотных летательных аппаратов. «Это говорит и о высоком уровне исследований, и о доверии со стороны промышленности», — подчеркнул губернатор.

Институт физики был создан в Красноярске в 1956 году на основании постановления президиума Академии наук СССР.

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