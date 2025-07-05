Молодые ученые из института физики СО РАН привлекли на разработки 800 млн рублей

«В составе Сибирского отделения РАН в Красноярске работают молодежные лаборатории, в них специалисты занимаются прикладными исследованиями в рамках государственного и коммерческого заказа. Основные заказчики — предприятия, заинтересованные в новейших технических решениях. Вице-премьер отметил востребованность таких исследований и разработок у компаний. За 3 года, с 2023 по 2025 гг., молодежные лаборатории Института физики им. Л. В. Киренского СО РАН привлекли более 800 млн внебюджетного финансирования — это высокий показатель», — говорится в сообщении аппарата российского вице-премьера.