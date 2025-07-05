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В лесах Калининградской области устанавливают шлагбаумы

Также лесничие сооружают информационные стенды.

Источник: Минприроды Калининградской области

В лесах Калининградской области устанавливают шлагбаумы на дорогах, чтобы защитить территории от непрошенных гостей на автомобилях. Шлагбаумы, в частности, появились на дорогах Краснознаменского и Полесского лесничества. Об этом сообщает минприроды региона.

Кроме того, для информирования о правилах поведения и мерах пожарной безопасности, в лесах установили информационные стенды.

Такие появились в Полесском районе (5 штук), Гвардейском районе (3 штуки) и на территории Калининградского лесничества (1штука).

Разводить костры в лесах запрещено! Берегите природу!