В лесах Калининградской области устанавливают шлагбаумы на дорогах, чтобы защитить территории от непрошенных гостей на автомобилях. Шлагбаумы, в частности, появились на дорогах Краснознаменского и Полесского лесничества. Об этом сообщает минприроды региона.