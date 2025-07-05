В лесах Калининградской области устанавливают шлагбаумы на дорогах, чтобы защитить территории от непрошенных гостей на автомобилях. Шлагбаумы, в частности, появились на дорогах Краснознаменского и Полесского лесничества. Об этом сообщает минприроды региона.
Кроме того, для информирования о правилах поведения и мерах пожарной безопасности, в лесах установили информационные стенды.
Такие появились в Полесском районе (5 штук), Гвардейском районе (3 штуки) и на территории Калининградского лесничества (1штука).
Разводить костры в лесах запрещено! Берегите природу!