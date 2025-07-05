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На Нугушском водохранилище плавание 16-летнего мальчика в резиновой лодке едва не закончилось бедой

В Башкирии подросток едва не утонул на Нугуше из-за сдувшейся лодки.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 5 июля, в Башкирии на Нугушском водохранилище произошел инцидент с участием 16-летнего подростка. Как сообщил председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов, юноша отправился в плавание на резиновой лодке, которая внезапно повредилась и начала сдуваться.

Спасатели Госкомитета по ЧС поспешили на помощь, они аккуратно эвакуировали подростка и безопасно доставили его родителям. К счастью, обошлось без травм.

Кирилл Первов напомнил о важности соблюдения правил безопасности на воде. Он призвал всегда проверять лодку перед выходом, надевать спасательный жилет, не отпускать детей на воду без присмотра и соблюдать нормы грузоподъемности.

— Пусть ваш отдых на воде будет только приятным и безопасным! — пожелал глава ведомства.

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