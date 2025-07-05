На Нугушском водохранилище плавание 16-летнего мальчика в резиновой лодке едва не закончилось бедой

Сегодня, 5 июля, в Башкирии на Нугушском водохранилище произошел инцидент с участием 16-летнего подростка. Как сообщил председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов, юноша отправился в плавание на резиновой лодке, которая внезапно повредилась и начала сдуваться.