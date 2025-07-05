В Прикамье определены лучшие по профеccии среди сотрудников противопожарных служб

В теруправлении МЧС по Пермскому краю завершились сразу три смотра-конкурса — среди руководителей пожарно-спасательных частей, командиров отделений и сотрудников службы пожаротушения. В них приняли участие 35 сильнейших представителей подразделений.
Соревнования проходили на учебно-тренировочном и испытательном полигоне в Перми. Они включали теоретическую часть и преодоление полосы препятствий, где нужно было показать уровень физической подготовки и профессионального мастерства.
Во всех номинациях определены победители и призеры. В ведомстве поздравили их и, по традиции, пожелали «сухих рукавов».