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В Прикамье определены лучшие по профеccии среди сотрудников противопожарных служб

В теруправлении МЧС по Пермскому краю завершились сразу три смотра-конкурса — среди руководителей пожарно-спасательных частей, командиров отделений и сотрудников службы пожаротушения.

В теруправлении МЧС по Пермскому краю завершились сразу три смотра-конкурса — среди руководителей пожарно-спасательных частей, командиров отделений и сотрудников службы пожаротушения. В них приняли участие 35 сильнейших представителей подразделений.

Соревнования проходили на учебно-тренировочном и испытательном полигоне в Перми. Они включали теоретическую часть и преодоление полосы препятствий, где нужно было показать уровень физической подготовки и профессионального мастерства.

Во всех номинациях определены победители и призеры. В ведомстве поздравили их и, по традиции, пожелали «сухих рукавов».