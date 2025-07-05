Уфимские гаиншники задержали за управление квадроциклом без прав 13-летнюю девочку

В ГАИ напомнили, что любое транспортное средство является источником повышенной опасности. Управляя скутером, мопедом, мотоциклом или автомобилем без прав, подростки рискуют не только своей жизнью, но и безопасностью окружающих. Родителям призвали серьезнее относиться к выбору «игрушек» для детей и учитывать возможные последствия.