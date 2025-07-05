Уфимские гаиншники задержали за управление квадроциклом без прав 13-летнюю девочку

Вчера, 4 июля, в Уфе в ходе кампании «Не рули, Малай!» сотрудники Госавтоинспекции пресекли очередное нарушение. Как сообщили в пресс-службе ведомства в садовом товариществе «Восход Солнца» экипаж ДПС остановил квадроцикл «Хаммер», за рулем которого находилась 13-летняя девочка.
Транспорт изъяли и отправили на специализированную стоянку. На место происшествия вызвали отца несовершеннолетней. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по статье «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей». Окончательное решение примет комиссия по делам несовершеннолетних.
В ГАИ напомнили, что любое транспортное средство является источником повышенной опасности. Управляя скутером, мопедом, мотоциклом или автомобилем без прав, подростки рискуют не только своей жизнью, но и безопасностью окружающих. Родителям призвали серьезнее относиться к выбору «игрушек» для детей и учитывать возможные последствия.
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