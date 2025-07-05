Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимские гаиншники задержали за управление квадроциклом без прав 13-летнюю девочку

В Уфе задержали 13-летнюю девочку на квадроцикле.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 4 июля, в Уфе в ходе кампании «Не рули, Малай!» сотрудники Госавтоинспекции пресекли очередное нарушение. Как сообщили в пресс-службе ведомства в садовом товариществе «Восход Солнца» экипаж ДПС остановил квадроцикл «Хаммер», за рулем которого находилась 13-летняя девочка.

Транспорт изъяли и отправили на специализированную стоянку. На место происшествия вызвали отца несовершеннолетней. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по статье «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей». Окончательное решение примет комиссия по делам несовершеннолетних.

В ГАИ напомнили, что любое транспортное средство является источником повышенной опасности. Управляя скутером, мопедом, мотоциклом или автомобилем без прав, подростки рискуют не только своей жизнью, но и безопасностью окружающих. Родителям призвали серьезнее относиться к выбору «игрушек» для детей и учитывать возможные последствия.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.