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Россиянам рассказали, нужно ли менять паспорт при изменении внешности

МВД напомнило россиянам о необходимости замены паспорта при изменении внешности.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Необходимо заменить паспорт, если в вашей внешности произошли существенные изменения из-за болезни или медицинского вмешательства, сообщили в Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ.

«Согласно законодательству, замена паспорта производится при наличии существенных изменений внешности в связи с перенесенным заболеванием либо медицинским вмешательством. В этом и еще ряде случаев заменить паспорт необходимо в течение 90 дней», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители также отметили, что менять загранпаспорт ребенку, который «вырос из фото», в период его действия, не обязательно. Административная ответственность за это не предусмотрена.