Россиянам рассказали, нужно ли менять паспорт при изменении внешности

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Необходимо заменить паспорт, если в вашей внешности произошли существенные изменения из-за болезни или медицинского вмешательства, сообщили в Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ.
«Согласно законодательству, замена паспорта производится при наличии существенных изменений внешности в связи с перенесенным заболеванием либо медицинским вмешательством. В этом и еще ряде случаев заменить паспорт необходимо в течение 90 дней», — сообщается в Telegram-канале ведомства.
Правоохранители также отметили, что менять загранпаспорт ребенку, который «вырос из фото», в период его действия, не обязательно. Административная ответственность за это не предусмотрена.