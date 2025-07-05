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ГАИ предупредила белорусов о фейковых рассылках штрафов за нарушение ПДД

ГАИ: белорусские водители начали получить фейковые штрафы за ПДД.

Источник: Комсомольская правда

В ГАИ сообщили белорусам о рассылке мошенниками фейковых штрафов за нарушение ПДД.

Правоохранители предупредили, что белорусские автовладельцы получают в мессенджерах сообщения от аферистов о якобы совершенных административных правонарушениях.

Мошенники в сообщениях присылают информацию с фамилией именем и отчеством водителей, ложным номером постановления и суммой штрафа. Также они отправляют ссылку на расчетный счет, куда нужно заплатить мнимый штраф. Также мошенники пишут, что нарушение ПДД зафиксировал некий мультирадар.

— Злоумышленники сообщают, что превышение было зафиксировано мультирадаром. Хотя такого технического средства просто не существует, — подчеркнули в пресс-службе.

В УГАИ напомнили, что на самом деле оповещения о нарушениях ПДД, которые были зафиксированы камерами фотофиксации, могут прийти только по SMS. Мессенджеры правоохранители для оповещения граждан не используют.