ГАИ предупредила белорусов о фейковых рассылках штрафов за нарушение ПДД

В ГАИ сообщили белорусам о рассылке мошенниками фейковых штрафов за нарушение ПДД.
Правоохранители предупредили, что белорусские автовладельцы получают в мессенджерах сообщения от аферистов о якобы совершенных административных правонарушениях.
Мошенники в сообщениях присылают информацию с фамилией именем и отчеством водителей, ложным номером постановления и суммой штрафа. Также они отправляют ссылку на расчетный счет, куда нужно заплатить мнимый штраф. Также мошенники пишут, что нарушение ПДД зафиксировал некий мультирадар.
— Злоумышленники сообщают, что превышение было зафиксировано мультирадаром. Хотя такого технического средства просто не существует, — подчеркнули в пресс-службе.
В УГАИ напомнили, что на самом деле оповещения о нарушениях ПДД, которые были зафиксированы камерами фотофиксации, могут прийти только по SMS. Мессенджеры правоохранители для оповещения граждан не используют.