Миронов предложил списывать долг по ипотеке семьям при рождении троих детей

Миронов напомнил, что партия также выступает за развитие программы социального жилья, которое нуждающиеся граждане могли бы снимать по льготным ценам у государства, а при желании постепенно выкупать квартиры в собственность в счет арендных платежей. При этом арендная плата и срок выкупа также могли бы уменьшаться по мере рождения детей в семье, подчеркнул глава СРЗП.