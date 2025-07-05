Миронов предложил списывать долг по ипотеке семьям при рождении троих детей

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил поэтапно списывать жилищные кредиты при появлении каждого ребенка в семье, а с появлением третьего ребенка полностью «прощать» кредит.
«Поэтапное списание жилищных кредитов при появлении каждого ребенка в семье может стать самым эффективным способом повышения рождаемости», — сказал Миронов, его слова приводит пресс-служба партии.
Он отметил, что главным препятствием к рождению детей в семьях является отсутствие жилья, которое многим недоступно даже по льготной ипотеке.
«Создается молодая семья, ей выдается беспроцентный кредит на приобретение жилья. А дальше механизм списания кредита такой: первый ребенок рождается — 25% списали, второй ребенок — 50%, третий — мы говорим людям “спасибо, вы выполнили важную для государства задачу”, и полностью кредит прощается», — рассказал депутат.
Миронов напомнил, что партия также выступает за развитие программы социального жилья, которое нуждающиеся граждане могли бы снимать по льготным ценам у государства, а при желании постепенно выкупать квартиры в собственность в счет арендных платежей. При этом арендная плата и срок выкупа также могли бы уменьшаться по мере рождения детей в семье, подчеркнул глава СРЗП.