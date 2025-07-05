У лебедей-шипунов в московских парках появилось потомство

«Во многих странах лебедь-шипун занесен в Красную книгу. Однако в России, благодаря запрету на охоту, введенному после 1960 года, этому виду больше не угрожает исчезновение. Тем не менее птицы по-прежнему нуждаются в бережном отношении», — добавили на сайте мэра и правительства Москвы.