МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. У лебедей-шипунов в московских парках появилось потомство, сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.
«Семь птенцов лебедей-шипунов родились на природных территориях столицы. Двое детенышей появились на свет в Лианозовском парке, пятеро — в ландшафтном парке “Митино”. У родителей птенцов есть имена. Потомство принесли лебеди Константин и Елена, названные в честь находящегося на его территории Храма Святых равноапостольных Константина и Елены», — говорится в релизе.
Первая пара лебедей-шипунов с двумя малышами появилась в парке в ноябре 2020 года. Сегодня семейство насчитывает 18 взрослых особей. Среди них есть пары Руслан и Людмила, Петр и Феврония. Имена им дали подписчики аккаунтов парка в социальных сетях. Птицы живут в акватории Пенягинского пруда.
«В Лианозовском парке потомство принесли лебеди Ромео и Джульетта. После появления на свет птенцов окружили заботой и вниманием. Родители следят за безопасностью потомства, а специалисты парка разработали для пернатых малышей рацион, обогащенный витаминами и минералами, для здорового роста и развития», — указано в сообщении.
Лебедей-шипунов кормят клевером, люцерной, одуванчиком и подорожником. Из злаковых они предпочитают овес, пшеницу и ячмень, для них полезна кукуруза. Каждую зиму с наступлением устойчивых минусовых температур птиц временно перемещают в теплые вольеры, а с приходом весны выпускают.
«Во многих странах лебедь-шипун занесен в Красную книгу. Однако в России, благодаря запрету на охоту, введенному после 1960 года, этому виду больше не угрожает исчезновение. Тем не менее птицы по-прежнему нуждаются в бережном отношении», — добавили на сайте мэра и правительства Москвы.
Посетителей парков просят не кормить лебедей и быть внимательными при выгуле питомцев: собак следует держать на поводке и в наморднике.