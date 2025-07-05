Как появился праздник Ивана Купалы, когда отмечается и какие традиции с ним связаны

Огонь на Ивана Купалу считался священным. Славяне верили, что пламя очищает от зла и отгоняет нечистую силу. Костры зажигали по всем правилам — только трением, без спичек и огнива. Поля и берега рек озарялись светом — огонь горел всю ночь, собирая людей вокруг себя. Самым зрелищным обрядом были прыжки через костер. Кто перепрыгнет выше всех — тому суждено счастье и удача на весь год. Но особенно внимательно следили за влюбленными парами: если во время прыжка они не разжали рук — значит, быть свадьбе. А если отпустили — повод задуматься.