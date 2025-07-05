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«Проникает в кровоток»: может ли растворимый кофе вызвать слепоту

Китайские ученые выяснили, что растворимый кофе может вызвать слепоту. «Вечерняя Москва» узнала, правда ли это.

Китайские ученые выяснили, что растворимый кофе может вызвать слепоту. «Вечерняя Москва» узнала, правда ли это.

Растворимый кофе может увеличить риск возникновения возрастной макулярной дегенерации — заболевания глаз, которое чаще всего развивается у пожилых людей. Особенно осторожными должны быть люди с высоким артериальным давлением, избыточным весом, пишет автор исследования Ци Цзя.

По словам главного врача клиники лазерной коррекции зрения, врача-офтальмолога высшей категории, микрохирурга Татьяны Шиловой, в исследовании речь идет о значительном снижении остроты зрения, а вовсе не о слепоте:

— При термической обработке в кофе формируются вредные соединения. И в составе продукта оказывается вещество акриламид. Проникая в кровоток, оно вызывает повреждение сетчатки и задевает зрительный нерв. Угрозу могут представлять и потенциально окисленные жиры и химические добавки для сушки и восстановления вкуса.

При чрезмерном приеме кофе, как зернового, так и растворимого, могут случаться метаболические нарушения.

«Предотвращает рак пищевода»: диетолог Волынкина рассказала о пользе и вреде кофе с молоком.

— Дозы кофеина от 400 и больше миллиграммов в сутки могут повышать внутриглазное давление, а также вызвать изменение уровня сахара в крови, — говорит Татьяна. — Лучше пить молотый кофе, чтобы снизить вероятность развития необратимых нарушений зрения и сердечно-сосудистой деятельности.

Ольга Полякова, врач-терапевт, гастроэнтеролог, член Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков, член РНМОТ:

— Сейчас люди проводят много времени за смартфонами и компьютерами, так что желательно проходить полный офтальмологический комплекс исследований. Не забывайте об упражнениях для глаз: например, поморгайте, сделайте круговые движения глаз, массаж век. Важно и правильное питание: выбирайте еду, богатую антиоксидантами. Это поможет поддержать здоровье глаз.

Ученые предложили заменить утренний кофе на чай матча, чтобы снизить стресс и тревожность. Матча — это концентрированный зеленый чай, в котором содержатся L-теанин и EGCG. Эти элементы обладают успокаивающими свойствами, а сам напиток содержит меньше кофеина. Действительно ли матча так полезна и можно ли заменить ей кофе, разбиралась «ВМ».