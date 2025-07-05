«Проникает в кровоток»: может ли растворимый кофе вызвать слепоту

Китайские ученые выяснили, что растворимый кофе может вызвать слепоту. «Вечерняя Москва» узнала, правда ли это.
Растворимый кофе может увеличить риск возникновения возрастной макулярной дегенерации — заболевания глаз, которое чаще всего развивается у пожилых людей. Особенно осторожными должны быть люди с высоким артериальным давлением, избыточным весом, пишет автор исследования Ци Цзя.
По словам главного врача клиники лазерной коррекции зрения, врача-офтальмолога высшей категории, микрохирурга Татьяны Шиловой, в исследовании речь идет о значительном снижении остроты зрения, а вовсе не о слепоте:
— При термической обработке в кофе формируются вредные соединения. И в составе продукта оказывается вещество акриламид. Проникая в кровоток, оно вызывает повреждение сетчатки и задевает зрительный нерв. Угрозу могут представлять и потенциально окисленные жиры и химические добавки для сушки и восстановления вкуса.
При чрезмерном приеме кофе, как зернового, так и растворимого, могут случаться метаболические нарушения.
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— Дозы кофеина от 400 и больше миллиграммов в сутки могут повышать внутриглазное давление, а также вызвать изменение уровня сахара в крови, — говорит Татьяна. — Лучше пить молотый кофе, чтобы снизить вероятность развития необратимых нарушений зрения и сердечно-сосудистой деятельности.
Ольга Полякова, врач-терапевт, гастроэнтеролог, член Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков, член РНМОТ:
— Сейчас люди проводят много времени за смартфонами и компьютерами, так что желательно проходить полный офтальмологический комплекс исследований. Не забывайте об упражнениях для глаз: например, поморгайте, сделайте круговые движения глаз, массаж век. Важно и правильное питание: выбирайте еду, богатую антиоксидантами. Это поможет поддержать здоровье глаз.
Ученые предложили заменить утренний кофе на чай матча, чтобы снизить стресс и тревожность. Матча — это концентрированный зеленый чай, в котором содержатся L-теанин и EGCG. Эти элементы обладают успокаивающими свойствами, а сам напиток содержит меньше кофеина. Действительно ли матча так полезна и можно ли заменить ей кофе, разбиралась «ВМ».