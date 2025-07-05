Маркетплейс Wildberries запустил WB Taxi в Беларуси

В Беларуси популярный маркетплейс Wildberries запустил свой сервис WB Taxi, пока в тестовом режиме, сообщает пресс-служба предприятия.
Такси от Wildberries начало работать в Беларуси с 5 июля. Его протестируют сначала в белорусской столице. Первыми пользователями сервиса станут реальные покупатели Wildberries, оставляя заявку, которую обработают в порядке очереди.
Отмечается, что сервис WB Taxi отличает собственная навигационная система, разработанная командой компании.
Предполагается, что тестировать такси от Wildberries белорусы будут в течение нескольких месяцев.
Ранее мы писали о том, что популярный маркетплейс Wildberries может запустить в Беларуси свое такси. А еще писали, что новое такси от мобильного оператора А1 начнет работать в Беларуси.
Кроме того, ГАИ предупредила белорусов о фейковых рассылках штрафов за нарушение ПДД.