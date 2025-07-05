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Маркетплейс Wildberries запустил WB Taxi в Беларуси

Такси маркетплейса Wildberries начало работать в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси популярный маркетплейс Wildberries запустил свой сервис WB Taxi, пока в тестовом режиме, сообщает пресс-служба предприятия.

Такси от Wildberries начало работать в Беларуси с 5 июля. Его протестируют сначала в белорусской столице. Первыми пользователями сервиса станут реальные покупатели Wildberries, оставляя заявку, которую обработают в порядке очереди.

Отмечается, что сервис WB Taxi отличает собственная навигационная система, разработанная командой компании.

Предполагается, что тестировать такси от Wildberries белорусы будут в течение нескольких месяцев.

Ранее мы писали о том, что популярный маркетплейс Wildberries может запустить в Беларуси свое такси. А еще писали, что новое такси от мобильного оператора А1 начнет работать в Беларуси.

Кроме того, ГАИ предупредила белорусов о фейковых рассылках штрафов за нарушение ПДД.

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