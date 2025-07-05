Движение возле «Астана Арены» ограничат во время праздника 6 июля

«В Астане временно ограничат движения у “Астана Арены” во время праздничного концерта. Для удобства гостей и обеспечения безопасности во время проведения концерта будет ограничено движение транспорта в районе стадиона “Астана Арена” — со стороны Ледового дворца “Алау” и велотрека “Сарыарка”, — говорится в сообщении акимата в субботу.