Семь чиновников в Башкирии лишились работы из-за коррупции

В прокуратуре Башкирии прошло заседание межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции. Как сообщили в пресс-службе надзорном ведомстве, мероприятие провел начальник отдела по надзору за исполнением антикоррупционного законодательства Сергей Варнавский.
В обсуждении участвовали представители Следственного комитета, МВД, ФССП, ФСИН, налоговой службы, антимонопольного ведомства, казначейства, контрольно-счетной палаты и аппарата Совета общественной безопасности региона.
Основной темой мероприятия стала практика применения дисциплинарных мер за коррупционные нарушения, в частности увольнения в связи с утратой доверия. По данным прокуратуры, в 2024 году по этому основанию было уволено 24 человека, а за первый квартал 2025-го — семь.
На заседании также проанализировали работу правоохранительных органов по расследованию преступлений, связанных со взяточничеством и коммерческим подкупом, в том числе совершаемых от имени юридических лиц.
По итогам обсуждения приняты решения, направленные на усиление межведомственного взаимодействия для более эффективного предупреждения и выявления коррупционных нарушений в Башкирии.
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