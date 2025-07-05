Семь чиновников в Башкирии лишились работы из-за коррупции

Основной темой мероприятия стала практика применения дисциплинарных мер за коррупционные нарушения, в частности увольнения в связи с утратой доверия. По данным прокуратуры, в 2024 году по этому основанию было уволено 24 человека, а за первый квартал 2025-го — семь.