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Самарские «Крылья» сыграют с тольяттинским «Акроном» в 1 туре РПЛ 19 июля

19 июля в 16:30 «Крылья Советов» сыграют свой первый матч в новом сезоне Российской премьер-лиги.

19 июля в 16:30 «Крылья Советов» сыграют свой первый матч в новом сезоне Российской премьер-лиги. В рамках 1-го тура самарская команда встретится с тольяттинским «Акроном».

Далее «Крылья» проведут еще шесть матчей:

25 июля в 20:00 против «Пари НН»;

2 августа с «Ростовом»;

9 августа с «Балтикой»;

16 августа с «Ахматом»;

31 августа с «Краснодаром».

Завершит семиматчевую серию игра против «Локомотива» 31 августа в 16:45.

Напомним, что 30-летний нападающий Иван Сергеев покидает самарские «Крылья Советов».

Также, 8 июля на пляже Первомайского спуска в Самаре пройдёт традиционная предсезонная встреча болельщиков с командой «Крылья над Волгой». Мероприятие организовано футбольным клубом «Крылья Советов» и начнётся в 17:00.

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