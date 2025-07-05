Ливни с градом и сильный ветер обрушатся на Ростовскую область в ближайшие часы

В Ростовской области в субботу днем, 5 июля, с 15 до 17 часов и в течение суток 6 июля прогнозируются опасные погодные явления. Синоптики предупреждают о сильных дождях, которые будут сопровождаться грозами, градом и порывами ветра 20−25 м/с.
— Будьте внимательны и осторожны! — призвали в ГУ МЧС по Ростовской области.
Для экстренных случаев используйте телефоны спасателей: 112 или 101.
Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала о том, что в воскресенье, 6 июля, утром в донской столице обещают осадки. Днем и вечером будет солнечно и около 30 градусов жары.
Подробный прогноз погоды на июль 2025 года предоставили в Ростовской области.