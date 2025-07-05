Ливни с градом и сильный ветер обрушатся на Ростовскую область в ближайшие часы

В Ростовской области в субботу днем, 5 июля, с 15 до 17 часов и в течение суток 6 июля прогнозируются опасные погодные явления. Синоптики предупреждают о сильных дождях, которые будут сопровождаться грозами, градом и порывами ветра 20−25 м/с.