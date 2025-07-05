Изображая заботу: как нотариальное удостоверение сделки защитит от аферистов

Договор дарения, который ранее можно было заключить в простой письменной форме, то есть без нотариуса, предоставлял для этого самые широкие возможности. Ведь достаточно было получить подпись человека на нужной бумаге, которую или подсовывали под видом другого документа, или уверяли, что это ничего не значащая формальность. В каком состоянии человек в это время был, представлял ли юридические последствия, никто не проверял.