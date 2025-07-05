Изображая заботу: как нотариальное удостоверение сделки защитит от аферистов

Число мошеннических действий, связанных с дарением недвижимости, за последние пять лет выросло вдвое. В этом году вступил в силу закон, который поможет свести возможность совершения таких преступлений к нулю. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».
Валентин Лугов, район Коптево:
— Я — пенсионер. Так случилось, что из ближайших родственников у меня осталась только племянница. Думаю оформить в ее пользу дарственную на квартиру. Подскажите, к кому обратиться и сколько может стоить оформление документов?
По данным исследовательского центра «Аналитика. Бизнес. Право», в 2024 году доля приговоров за преступления, связанные с договором дарения, в общем количестве приговоров по мошенничествам с недвижимостью составила 35 процентов. Причем чаще всего от действий преступников страдали пожилые люди. При этом в 65 процентах случаев мошенники злоупотребляли доверием своих жертв, а еще в 35 процентах случаев сознательно обманывали людей.
В итоге люди подписывали договор дарения, порой не зная о том, что делают. И признать такой документ недействительным, если он не был подтвержден нотариально, было практически невозможно. Теперь же, согласно вступившему в силу Федеральному закону от 13.12.2024 № 459-ФЗ, все договоры дарения недвижимости между частными лицами подлежат обязательному нотариальному удостоверению. И это серьезная препона на пути разного рода аферистов.
— Нотариальная форма сделки договоров дарения жилых помещений в первую очередь призвана защитить добросовестных граждан от действий мошенников, — отметила председатель комиссии Московской городской нотариальной палаты по связям со СМИ и имиджу, нотариус города Москвы Екатерина Лексакова.
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Жертвами преступников часто становятся пожилые одинокие люди. Изображая заботу, посторонние лица входят к ним в доверие, завладевают документами на недвижимое имущество и переписывают квартиры на подставных лиц, а затем перепродают.
Договор дарения, который ранее можно было заключить в простой письменной форме, то есть без нотариуса, предоставлял для этого самые широкие возможности. Ведь достаточно было получить подпись человека на нужной бумаге, которую или подсовывали под видом другого документа, или уверяли, что это ничего не значащая формальность. В каком состоянии человек в это время был, представлял ли юридические последствия, никто не проверял.
Нотариус подчеркнула, что пожилых людей подобным образом обманывают не только чужие люди, но и близкие родственники.
Было дело.
Иногда при конфликте в семье дети пытаются оформить дарение втайне от других братьев-сестер. К примеру, приводят к нотариусу мать, которая говорит: «Делайте, как говорит дочь». А дочь хочет, чтобы мама подписала ей дарственную на квартиру. В этих случаях нотариус отказывает в удостоверении договора.
Известен случай, и произошло это в столице, когда 93-летнюю женщину буквально выставили на улицу. Она долгое время жила в Тверской области в деревенском домике, а свою квартиру в Москве подарила сестре, хотя и осталась в ней прописана. Когда же в 93-летнем возрасте Валентина Ильинична решила вернуться, племянник принудительно выселил ее.
— Зафиксированы и случаи, когда простой письменной формой договора дарения пользуются недобросовестные родственники участников СВО, — рассказала Лексакова. — Они уговаривают военнослужащего подписать нужные бумаги и делегировать все заботы о недвижимости близким. Время вдаваться в детали сделки у человека, который каждый день выполняет боевые задачи, вряд ли найдется. В результате служба закончится, а возвращаться бойцу будет некуда.
Присутствие нотариуса при подписании договора дарения сводит на нет возможности мошенников воспользоваться доверчивостью человека или ввести его в заблуждение.
— Нотариус свидетельствует истинность и добровольность волеизъявления дарителя. Если же нотариус видит, что даритель находится под чьим-то влиянием или не может ясно сказать, что происходит, то он отказывает в совершении сделки, — объясняет эксперт.
Как это работает.
При проведении сделки нотариус в обязательном порядке устанавливает личности обратившихся лиц, убеждается в том, что они находятся в здравом уме и твердой памяти, действительно хотят совершить сделку и правильно понимают ее последствия. Также нотариус разъясняет правовые последствия сделки.
После того как договор подготовлен, согласован и подписан сторонами, нотариус его удостоверяет и, если стороны не возражают, отправляет пакет документов в электронном виде на регистрацию перехода права собственности в Росреестр, которая в этом случае происходит в течение одного рабочего дня.
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Дополнительная защита.
Обращение к нотариусу само по себе снижает риски стать жертвой мошенников. Но важно понимать, что он вам ничем не поможет, если будет введен в заблуждение. А по словам Екатерины Лексаковой, такое порой происходит, когда люди находятся под воздействием телефонных мошенников.
— Еще нужно быть очень осмотрительным при выдаче так называемых генеральных доверенностей, — добавляет нотариус. — Желательно все сделки совершать лично.
Необходимость заверять договоры дарения наверняка обернется тем, что мошенники будут пытаться выдавать за нотариусов своих сообщников. Но опять же, это может сработать только с юридически неграмотными людьми. Ведь полномочия каждого нотариуса легко проверить. Данные о них размещены на сайтах Минюста России — minjust. gov.ru, Федеральной нотариальной палаты — notariat.ru и Московской городской нотариальной палаты. Чтобы убедиться, что перед вами не мошенник, достаточно пары минут.
Цена вопроса.
Стоимость нотариального удостоверения договора дарения складывается из федерального и регионального тарифа. Первый определяется в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и составляет 0,5% от стоимости имущества, но не более 20 000 рублей. Региональный тариф рассчитывается по специальной формуле, установленной Минюстом России, и в каждом субъекте Российской Федерации имеет свою величину.
В Москве региональный нотариальный тариф по договору дарения между близкими родственниками (супруги, родители, дети, внуки, братья, сестры) составляет 7000 рублей, между третьими лицами — 9000 рублей. Таким образом, единый нотариальный тариф за дарение имущества стоимостью хоть в сотни миллионов рублей не будет превышать соответственно 27 000 или 29 000 рублей.
Федеральная нотариальная палата поддержала законопроект, которым предусматриваются льготы при удостоверении договоров дарения для близких родственников. Сейчас он находится на рассмотрении Государственной думы РФ.
Справка.
Нотариусы предоставляют правовые гарантии и несут имущественную ответственность за результат своей работы, даже если совершают нотариальные действия бесплатно или за минимальную плату. Независимо от типа сделки и формата ее удостоверения, нотариус гарантирует 100-процентное возмещение ущерба в случае ошибки.
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