В Борисове 18-летний парень погиб, прыгнув в воду с небольшого обрыва

Трагедия произошла в субботу, 4 июля, на реке Березина. Выяснилось, что примерно в 18.00 часов компания молодых людей отдыхала на берегу реки. Молодежь играла в волейбол, они купались и ныряли в воду с небольшого обрыва. В какой-то момент один из парней прыгнул в реку, но обратно не вынырнул.