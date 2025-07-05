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В Борисове 18-летний парень погиб, прыгнув в воду с небольшого обрыва

В Борисове 18-летний парень погиб, когда прыгнул в реку и сломал позвоночник.

Источник: Комсомольская правда

В Борисове погиб молодой человек 2007 года рождения, сообщили в телеграм-канале «ОСВОД Беларуси».

Трагедия произошла в субботу, 4 июля, на реке Березина. Выяснилось, что примерно в 18.00 часов компания молодых людей отдыхала на берегу реки. Молодежь играла в волейбол, они купались и ныряли в воду с небольшого обрыва. В какой-то момент один из парней прыгнул в реку, но обратно не вынырнул.

— Друзья сразу подумали, что он шутит. А когда поняли, что произошла трагедия, обратились за помощью к прохожим, которые вызвали милицию, — прокомментировали в пресс-службе.

Тело 18-летнего юноши из воды извлекли сотрудники Борисовской спасательной станции ОСВОД. Он находился на глубине примерно 1,8 метра. Медики констатировали смерть юного борисовчанина. Предварительно причиной его гибели стал перелом позвоночника.

А еще в МВД сказали, что два человека утонули в машине, упавшей в мелиоративный канал под Берестовицей.

И также милиция сказала, как искали пропавшую в Бресте шестилетнюю девочку: «От страха спряталась за гаражами».

А еще водитель микроавтобуса жестко сбил подростка в Малорите.