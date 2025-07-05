Объемы жилищного строительства в Башкирии за год сократились на 24,9%

В Башкирии зафиксировали снижение объемов жилищного строительства. По данным Росстата, за январь-май текущего года в республике ввели в эксплуатацию 854,4 тысячи квадратных метров жилья, включая постройки на садоводческих участках. Этот показатель на 24,9% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
В то же время в целом по России наблюдается рост объемов строительства на 2% (44,65 миллиона «квадратов»), в Приволжском федеральном округе зафиксировано снижение на 11,7%. При этом пять регионов ПФО демонстрируют положительную динамику: Пермский край (+23%), Чувашия (+15,3%), Ульяновская (+10,4%) и Оренбургская области (+4,9%), а также Удмуртия (+1,6%).
Наиболее значительное падение объемов строительства среди субъектов ПФО зарегистрировано в Самарской (-36,9%), Нижегородской (-31,2%) областях и Мордовии (-22,9%).
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