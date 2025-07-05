Объемы жилищного строительства в Башкирии за год сократились на 24,9%

В то же время в целом по России наблюдается рост объемов строительства на 2% (44,65 миллиона «квадратов»), в Приволжском федеральном округе зафиксировано снижение на 11,7%. При этом пять регионов ПФО демонстрируют положительную динамику: Пермский край (+23%), Чувашия (+15,3%), Ульяновская (+10,4%) и Оренбургская области (+4,9%), а также Удмуртия (+1,6%).