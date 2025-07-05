В Ростове провели массовые рейды на дорогах с использованием квадрокоптера

В Ростове в ночь с 4 на 5 июля прошла масштабная проверка дорожного движения. В ней участвовали сотрудники городской Госавтоинспекции и подразделения областного управления МВД. Особое внимание полицейские уделили тонировке стекол, водителям в состоянии опьянения и другим серьезным нарушениям.