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В Ростове провели массовые рейды на дорогах с использованием квадрокоптера

Сотрудники ГАИ устроили в Ростове массовые проверки на дорогах.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в ночь с 4 на 5 июля прошла масштабная проверка дорожного движения. В ней участвовали сотрудники городской Госавтоинспекции и подразделения областного управления МВД. Особое внимание полицейские уделили тонировке стекол, водителям в состоянии опьянения и другим серьезным нарушениям.

Результаты оказались впечатляющими. Всего за время рейда выявлено 60 нарушений. Более 30 водителей привлечены к ответственности за управление автомобилями с затемненными стеклами, не соответствующими нормам светопропускания.

Семь человек оштрафованы за превышение допустимого уровня шума транспортного средства. Четыре автомобиля сняты с движения из-за серьезных технических неисправностей, при которых эксплуатация запрещена.

Двое водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, еще пятеро попались на выезде на полосу встречного движения или трамвайные пути.

— Контроль за дорожной обстановкой ведется круглосуточно, в том числе с применением авиаразведки при помощи квадрокоптеров, — подчеркнули в региональной Госавтоинспекции.

В Ростове центр города остался без света.

В Ростове электричество пропало на трех центральных улицах и проспекте.