В Ростове провели массовые рейды на дорогах с использованием квадрокоптера

В Ростове в ночь с 4 на 5 июля прошла масштабная проверка дорожного движения. В ней участвовали сотрудники городской Госавтоинспекции и подразделения областного управления МВД. Особое внимание полицейские уделили тонировке стекол, водителям в состоянии опьянения и другим серьезным нарушениям.
Результаты оказались впечатляющими. Всего за время рейда выявлено 60 нарушений. Более 30 водителей привлечены к ответственности за управление автомобилями с затемненными стеклами, не соответствующими нормам светопропускания.
Семь человек оштрафованы за превышение допустимого уровня шума транспортного средства. Четыре автомобиля сняты с движения из-за серьезных технических неисправностей, при которых эксплуатация запрещена.
Двое водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, еще пятеро попались на выезде на полосу встречного движения или трамвайные пути.
— Контроль за дорожной обстановкой ведется круглосуточно, в том числе с применением авиаразведки при помощи квадрокоптеров, — подчеркнули в региональной Госавтоинспекции.
В Ростове центр города остался без света.
В Ростове электричество пропало на трех центральных улицах и проспекте.