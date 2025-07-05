«Личинки не могут появиться при производстве». Белгоспищепром прокомментировал видео с червями в конфетах от «Коммунарки»

Еще на фабрике заметили, что в сети периодически публикуются видео с червяками в конфетах или шоколаде того или иного производителя, и объяснили, как личинки там появляются. Специалисты сказали, что срок жизни личинок составляет примерно 20 дней, что уже само по себе указывает на то, что проблема возникла после выхода продукции с фабрики. Личинки в сладостях могут завестись, если в торговых точках нарушены правила хранения. Например, рядом хранятся крупы, орехи или бобовые. Или же, если при транспортировке или вскрытии в магазине была повреждена упаковка сладостей.