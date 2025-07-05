«Личинки не могут появиться при производстве». Белгоспищепром прокомментировал видео с червями в конфетах от «Коммунарки»

В концерне Белгоспищепром отреагировали на видео с червяками в конфетах фабрики «Коммунарка».
Так, в телеграм-канале Белгоспищепрома опубликовали видео, которое сняла покупательница популярных белорусских конфет. Девушка рассказала и показала, что, купив конфеты, она обнаружила в них белых червей-личинок.
В комментарии к видео подчеркнули, на фабрике «Коммунарка» строго соблюдают все санитарные нормы, в том числе регулярно проводится инспектирование сырья, проверяются температурные режимы и герметичность упаковки. В ответе на видео обратили внимание и на то, что личинки насекомых не могут появиться в продукте, когда он проходит этап производства.
— Конфеты изготавливаются при определенных температурах, исключающих выживание любых организмов, а упаковка проходит многоступенчатый контроль на целостность, — прокомментировали на предприятии.
Еще на фабрике заметили, что в сети периодически публикуются видео с червяками в конфетах или шоколаде того или иного производителя, и объяснили, как личинки там появляются. Специалисты сказали, что срок жизни личинок составляет примерно 20 дней, что уже само по себе указывает на то, что проблема возникла после выхода продукции с фабрики. Личинки в сладостях могут завестись, если в торговых точках нарушены правила хранения. Например, рядом хранятся крупы, орехи или бобовые. Или же, если при транспортировке или вскрытии в магазине была повреждена упаковка сладостей.
На фабрике подчеркнули, что при претензиях к качеству продукции следует обращаться в компанию, чтобы оттуда был направлен запрос в торговую точку для проверки условий хранения.
— При обращении в государственные инстанции — например, Госстандарт или Минздрав, предприятием предоставляются все необходимые документы по партии товара, — уточнили в пресс-службе.
Но еще на предприятии посоветовали белорусам, чтобы избежать подобных ситуаций, покупать сладости только в проверенных магазинах с соблюдением «товарного соседства». Хранить конфеты следует в сухом месте, отдельно от круп и орехов. И обязательно перед покупкой проверять упаковку на целостность.
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