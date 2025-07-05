Директор «Ночи музыки» Пологова пообещала вернуть большую рок-сцену на фестиваль в 2026 году

— Как и в прошлом году, организаторы «сэкономили» на погоде. Погода нам подзалила открытые площадки, в том числе очень переживали за любимую у горожан сцену в акватории Городского пруда, потому что дождь для танцовщиков — это критическая история в плане безопасности. Погода не благоволила, но приятно видеть, что это не сказалось на посещаемости. Даже когда было море воды — было море людей. Уральцев и наших гостей погода в очередной раз не испугала. Одним из хедлайнеров на сцене у «Капсулы времени» должна была стать израильская группа Funk’n'Stein, но из-за логистических трудностей они не смогли прилететь. Это стало для нас настоящей болью — мы считаем их выдающимся музыкальным явлением. Вместо них выступила местная группа Funky Bizness Gang. На 11-й «Ночи музыки» впервые за все время не было большой рок-сцены. В следующем году исполняется 40 лет Свердловскому рок-клубу, и мы точно сделаем, вероятно, даже не одну площадку.