«Горячий и влажный привет со Средиземного моря». Синоптики предупредили белорусов о рекордных ливнях 9 июля

В Беларуси синоптики сказали приготовиться к рекордным ливням на 9 июля, сообщает тематический телеграм-канал «Надвор`е».
В частности, по данным с сайта Windy с интерактивной картой мира, где профессионально прогнозируется погода, в Беларусь в середине следующий недели придет дождливый циклон. Его максимальная активность ожидается ночью с 8 на 9 июля.
— Со вторника на среду в Беларусь придет красивый южный циклон с горячим и влажным приветом со Средиземного моря, — отмечают в телеграм-канале.
При этом хоть циклон и теплый, сильно радовать белорусов он не станет. Так как, по прогнозу метеорологов, если компактные циклоны выходят с юга, то на запад Беларуси они приносят серьезные осадки.
— Может не поздоровиться. Много дождя. Очень много. За сутки месячная норма может вылиться, — проанализировали карту прогнозов синоптики.
К слову, пока что Белгидромет предупредил о жаре до +35 в Беларуси на Купалье: «Тепло принесет малоактивный атмосферный фронт с Польши».
А еще синоптики также предупреждали белорусов о внезапном возвращении жары 5 — 6 июля: «Температура снова подскочит до +30 и выше».
Между тем Белгоспищепром прокомментировал видео с червями в конфетах от «Коммунарки»: «Личинки не могут появиться при производстве».