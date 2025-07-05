Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Горячий и влажный привет со Средиземного моря». Синоптики предупредили белорусов о рекордных ливнях 9 июля

Синоптики сказали, что циклон принесет рекордные ливни в Беларусь 9 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси синоптики сказали приготовиться к рекордным ливням на 9 июля, сообщает тематический телеграм-канал «Надвор`е».

В частности, по данным с сайта Windy с интерактивной картой мира, где профессионально прогнозируется погода, в Беларусь в середине следующий недели придет дождливый циклон. Его максимальная активность ожидается ночью с 8 на 9 июля.

— Со вторника на среду в Беларусь придет красивый южный циклон с горячим и влажным приветом со Средиземного моря, — отмечают в телеграм-канале.

При этом хоть циклон и теплый, сильно радовать белорусов он не станет. Так как, по прогнозу метеорологов, если компактные циклоны выходят с юга, то на запад Беларуси они приносят серьезные осадки.

— Может не поздоровиться. Много дождя. Очень много. За сутки месячная норма может вылиться, — проанализировали карту прогнозов синоптики.

К слову, пока что Белгидромет предупредил о жаре до +35 в Беларуси на Купалье: «Тепло принесет малоактивный атмосферный фронт с Польши».

А еще синоптики также предупреждали белорусов о внезапном возвращении жары 5 — 6 июля: «Температура снова подскочит до +30 и выше».

Между тем Белгоспищепром прокомментировал видео с червями в конфетах от «Коммунарки»: «Личинки не могут появиться при производстве».