Паломнический тур на Валаам: как попасть на самый загадочный остров

Валаам — один из самых древних монастырей России. Первое упоминание о нем относится к X веку, хотя, по преданию, монастырь основали ученики апостола Андрея Первозванного. В течение веков Валаам переживал набеги шведов, разорения, восстановление. В 1611 году монастырь был полностью уничтожен, но вновь возродился в XVIII веке. В XIX веке Валаам стал местом притяжения для известных людей того времени. Здесь бывали Александр II, художники Исаак Левитан и Архип Куинджи. Левитан называл Валаам одним из самых вдохновляющих мест на Земле. После революции монастырь оказался на территории Финляндии, а в 1940 году Валаам вошел в состав СССР. Монастырь был возрожден только в 1989 году и с тех пор снова стал духовным центром русского православия.