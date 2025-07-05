В Ростове на следующей неделе отключат свет в сотнях домов

В среду, 9 июля, электроэнергии не будет на Байкальской (2−36, 1−39), Гранатовой (13/44 В, 40−46, 30а, 33/3), Еременко (45−47, 55, 61−81, 58, 44а) и еще на 15 улицах в северной части города, включая садовые товарищества СКЖД и «Пролетарский молот».