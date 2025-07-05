В Ростове на следующей неделе отключат свет в сотнях домов

В донской столице с 7 июля в начнутся масштабные плановые отключения электроэнергии. «Донэнерго» предупреждает жителей о профилактических работах, которые затронут десятки улиц во всех районах города.
Уже в понедельник, 7 июля, электричество отключат на 1-й Киргизской (дома 31−61, 66−76), в Ухтомском (35−69, 74, 76А) и Уральском (31−61, 36−66) переулках.
Во вторник, 8 июля, обесточат 20-ю улицу (21−43, 24−54), Скрыпника (65−85, 70−104), 12 февраля (85−141) и Рязанский переулок (57−81, 68−78).
В среду, 9 июля, электроэнергии не будет на Байкальской (2−36, 1−39), Гранатовой (13/44 В, 40−46, 30а, 33/3), Еременко (45−47, 55, 61−81, 58, 44а) и еще на 15 улицах в северной части города, включая садовые товарищества СКЖД и «Пролетарский молот».
В четверг, 10 июля, очередь дойдет до Щербакова (1−67, 2−50), Курчатова (1−5), Пулеметной (1−19, 2−16) и других улиц этого района. В пятницу, 11 июля, света не будет на Еременко.