«Хотел проверить»: жителей стерлитамакского СНТ напугал пьяный мужчина с обрезом

По словам стерлитамаковца, он нашел поврежденное ружье в заброшенной постройке на своем участке, после чего самостоятельно укоротил ствол и приклад. Будучи нетрезвым, он несколько раз выстрелил в холодильник. Свой поступок мужчина объяснил желанием проверить работоспособность оружия. На него завели уголовные дела за незаконное хранение и изготовление оружия.