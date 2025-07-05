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«Хотел проверить»: жителей стерлитамакского СНТ напугал пьяный мужчина с обрезом

Пьяный житель Башкирии устроил пальбу из обреза в СНТ.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Стерлитамаке полиция задержала 53-летнего мужчину за незаконное хранение и переделку огнестрельного оружия. Поводом, как сообщает пресс-служба МВД республики, стало сообщение 46-летней женщины о звуке выстрела на территории садового товарищества.

Мужчина ранее был судим за хранение наркотиков, в момент задержания он был пьян. На месте выстрела сотрудники ППС обнаружили и изъяли патроны, самодельный обрез и стреляные гильзы.

По словам стерлитамаковца, он нашел поврежденное ружье в заброшенной постройке на своем участке, после чего самостоятельно укоротил ствол и приклад. Будучи нетрезвым, он несколько раз выстрелил в холодильник. Свой поступок мужчина объяснил желанием проверить работоспособность оружия. На него завели уголовные дела за незаконное хранение и изготовление оружия.

— Подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, — сообщает МВД.

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