Молдавские экологи бьют тревогу: Уровень воды в Днестре упал почти на три метра — до антирекорда осталось всего 15 сантиметров

Уровень воды в Днестре за последние недели снизился почти на 3 метра, сообщают гидрологические службы обоих берегов. Если спад продолжится еще на 15 сантиметров, будет побит антирекорд июля 2024 года, фиксировавший минимальные отметки за последние 70 лет.
«Самому Днестру плохо: вода быстро прогревается, в ней растёт бактериальная нагрузка. Снижение скорости течения ведет к зарастанию русла, и река приобретает черты стоячего водоема», — заявил метеоролог Виталий Кольвенко, уточнив, что дальнейшее мельчание грозит превращением Днестра «в череду болотистых плёс».
По прогнозу синоптиков, существенных осадков в бассейне Днестра не ожидается минимум до середины июля. Специалисты подчеркивают, что климатический фактор усугубляется изношенной инфраструктурой: фильтровальным станциям и ирригационным системам требуется модернизация, на которую необходимы десятки миллионов евро. Пока же главной рекомендацией остается разумное потребление и строгий контроль за водозабором, сообщает vesti24.md.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
«Только дураки сейчас покупают недвижимость в Молдове»: Украинцы «убили рынок», скупая квартиры по спекулятивным ценам.
По мнению экс-министра экономики Октавиана Калмыка, сейчас в Молдове на рынке недвижимости установились аномально высокие цены, значительно выше, чем в других странах региона (далее…).
Жителей Молдовы объединяет намного больше вещей чем разъединяет: Вспоминаем моменты, когда мы вместе даже дышали в унисон.
Вот, что вспомнилось в связи с небывало мощным концертом, посвященном выпускникам на Площади Великого Национального собрания в Кишиневе 2 июля (далее…).
Пусть русофоб плачет и истекает желчью: В Кишиневе на площади на концерте Басты на русском пели все сто тысяч человек — единение, которого не добилась ПАС за четыре года.
И все эти люди, все сто тысяч, плевать хотели на пропаганду от ПАС, спокойно и с удовольствием русском — молдаване, румыны, украинцы, русские, гагаузы [видео](далее…).