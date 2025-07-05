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Минобразования сказало, может ли директор школы обязать учеников носить определенную форму

Минобразования сказало, может ли директор школы обязать носить конкретную форму.

Источник: Комсомольская правда

Консультант управления общего среднего образования Министерства образования Беларуси Анжела Кудоярова ответила на вопрос БелТА, может ли директор школы обязать ее учеников носить определенную форму. Речь шла о законности подобного одностороннего требования руководителя учреждения образования.

Кудоярова пояснила, каким образом определяется внешний вид учеников конкретной школы:

«Его (решение. — Ред.) принимают вместе руководитель, учреждение образования, администрация, родители и дети. Это все делается сообща. Никогда не было такого, что установку дает директор, например, о том, что вот эта школа будет ходить только в бордовых костюмах. Нет, такого не было. Всегда все решения принимались сообща».

А ректор Гомельского института развития образования Виктор Акуленко привел пример, что в школах Гомельщины в качестве чего-то единого в достаточно широко толкуемом понятии делового стиля одежды предполагается один из элементов. Например, галстук или жилет.

«А прочие элементы важно, чтобы просто укладывались в рамки понятия “деловой стиль”, — сказал Акуленко.

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