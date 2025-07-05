Минобразования сказало, может ли директор школы обязать учеников носить определенную форму

Консультант управления общего среднего образования Министерства образования Беларуси Анжела Кудоярова ответила на вопрос БелТА, может ли директор школы обязать ее учеников носить определенную форму. Речь шла о законности подобного одностороннего требования руководителя учреждения образования.
Кудоярова пояснила, каким образом определяется внешний вид учеников конкретной школы:
«Его (решение. — Ред.) принимают вместе руководитель, учреждение образования, администрация, родители и дети. Это все делается сообща. Никогда не было такого, что установку дает директор, например, о том, что вот эта школа будет ходить только в бордовых костюмах. Нет, такого не было. Всегда все решения принимались сообща».
А ректор Гомельского института развития образования Виктор Акуленко привел пример, что в школах Гомельщины в качестве чего-то единого в достаточно широко толкуемом понятии делового стиля одежды предполагается один из элементов. Например, галстук или жилет.
«А прочие элементы важно, чтобы просто укладывались в рамки понятия “деловой стиль”, — сказал Акуленко.
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