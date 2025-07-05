Минобразования сказало, может ли директор школы обязать учеников носить определенную форму

«Его (решение. — Ред.) принимают вместе руководитель, учреждение образования, администрация, родители и дети. Это все делается сообща. Никогда не было такого, что установку дает директор, например, о том, что вот эта школа будет ходить только в бордовых костюмах. Нет, такого не было. Всегда все решения принимались сообща».