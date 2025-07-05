Мининформации ограничил доступ к 3600 интернет-ресурсов за пять месяцев 2025

Первый заместитель министра информации Андрей Кунцевич заявил БелТА об ограничении доступа к 3600 интернет-ресурсов в 2025 году.
Речь идет о блокировке 3,6 тысячи интернет-ресурсов за январь — май 2025 года, а за весь 2024-й был ограничен доступ к 3200.
«Эти цифры подтверждают, что внимание к Беларуси со стороны деструктивных сил присутствует. Поэтому, “информационный” порох нужно держать сухим, не стоять на месте и дальше наращивать свое присутствие», — говорит Кунцевич.
Кроме того, по словам первого замминистра, новые способы и форматы распространения информации часто носят узкосегментированный характер. К примеру, они ориентированы на определенную возрастную аудиторию.
«Поэтому здесь расхолаживаться действительно не приходится. Президент делал соответствующее замечание на этот счет», — сказал замглавы Мининформации.
Тем временем Минобразования сказало, может ли директор школы обязать учеников носить определенную форму.
Также мы писали, что власти сказали об идее ввести «чистые четверги» для наведения порядка в Беларуси.
Ранее мы рассказывали, какие опасные медузы, скаты и пауки водятся на популярных у белорусов российских морских курортах.