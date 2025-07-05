В Москве выполнили около 50 процентов работ по замене асфальта на МКАД

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили около 50% работ по замене асфальтового покрытия на МКАД, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили около 50% работ по замене асфальтового покрытия на МКАД… Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в столице проводятся мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия дорог. В этом году организованы работы на ключевой кольцевой магистрали — МКАД, там отремонтируем 25 участков общей площадью около 1 миллиона квадратных метров», — рассказал Бирюков.
Заместитель мэра отметил, что уже отремонтировано порядка 400 тысяч «квадратов» дорожного полотна на 13 участках между транспортными развязками Рязанской и Волгоградской, Ивановской и Крутицкой, Щелковской и Горьковской. В настоящее время ведутся дорожно-ремонтные работы на участках между транспортными развязками Ленинградская и Бусиново, Рублевская и Рижская.
«Интенсивное движение оказывает повышенную нагрузку на дорожное полотно, в результате на нем образовывается особый вид деформации — колейность. Она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы проводятся преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения», — пояснил Бирюков.
Он добавил, что ремонт проходит в несколько этапов. На первом специалисты проводят фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают новое асфальтобетонное покрытие. На завершающем этапе наносят новую дорожную разметку.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на принадлежащих городу заводах. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 миллионов тонн смеси.