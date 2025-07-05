В Москве выполнили около 50 процентов работ по замене асфальта на МКАД

«Интенсивное движение оказывает повышенную нагрузку на дорожное полотно, в результате на нем образовывается особый вид деформации — колейность. Она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы проводятся преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения», — пояснил Бирюков.