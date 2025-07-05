«Возможна потеря памяти!»: вторые сутки идет розыск пропавшего 81-летнего уфимца

Разыскивается 81-летний Альфред Косицкий из Уфы. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».
Как сообщают активисты, местонахождение мужчины неизвестно со вчерашнего дня, он ушел в неизвестном направлении из дома в СНТ «Исток» и до сих пор не вернулся. Приметы пропавшего: его рост — 176 сантиметров, у него среднее телосложение, седые волосы и серо-зеленые глаза. Был одет в темно-зеленую куртку, бежевый джемпер, синее трико и черные утепленные галоши.
— Возможна потеря памяти! — утверждается в ориентировке.
Волонтеры «БашРегионСпас» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (937) 310−21−12 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.