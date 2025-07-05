«Возможна потеря памяти!»: вторые сутки идет розыск пропавшего 81-летнего уфимца

Как сообщают активисты, местонахождение мужчины неизвестно со вчерашнего дня, он ушел в неизвестном направлении из дома в СНТ «Исток» и до сих пор не вернулся. Приметы пропавшего: его рост — 176 сантиметров, у него среднее телосложение, седые волосы и серо-зеленые глаза. Был одет в темно-зеленую куртку, бежевый джемпер, синее трико и черные утепленные галоши.