Сильные дожди и жара: штормовое предупреждение объявлено в регионах Казахстана

Завтра в Восточно-Казахстанской области временами ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере, востоке области гроза, днем гроза, на севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на западе, севере, юге области 15−20, порывы 25 м/с, днем на севере, востоке, юге области 15−20, порывы 23 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.