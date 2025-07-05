От +9 до +27°С. Синоптик Рябов пообещал белорусам «засилье дождей» и температурные контрасты с 7 по 13 июля

С 10 июля, в четверг, Беларусь попадёт в зону высокого атмосферного давления. Однако даже на его фоне с запада придёт малоактивный фронт, который принесёт локальные дожди. В ночные и утренние часы возможен туман. Ветер — западный, умеренный, при грозах — порывистый. Влажность останется на уровне до 90%.