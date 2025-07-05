От +9 до +27°С. Синоптик Рябов пообещал белорусам «засилье дождей» и температурные контрасты с 7 по 13 июля

По словам синоптика Дмитрия Рябова, атмосферная ситуация будет формироваться под воздействием западно-восточного переноса воздушных масс. Это значит, что после непродолжительного перерыва в стране продолжится «засилье дождей», которые, в свою очередь, принесут грозы и порывистый ветер.
В эфире телеканала ОНТ Дмитрий Рябов рассказал, что в начале недели на погодные условия в Беларуси повлияют атмосферные фронты, приходящие с запада. В понедельник, 7 июля, они принесут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер западный, умеренный, временами усиливающийся. Влажность воздуха достигнет 90%.
Ночные температуры будут варьироваться от +9 до +14°С. Днём — от +17°С на севере до +27°С на юго-востоке.
Во вторник, 8 июля, погодная картина сохранится: кратковременные дожди, возможны грозы. Температура днём составит от +18°С в Гродно до +26°С в Гомеле.
9 июля: новое атмосферное волнение
В середине недели, 9 июля, Беларусь окажется под влиянием очередного атмосферного фронта. Небо будет переменно облачным, временами ожидаются кратковременные дожди. Ветер сохранит западное направление, будет умеренным. Влажность по-прежнему высокая — до 90%.
Температура воздуха ночью составит от +11 до +17°С, днём — от +17 до +23°С.
С 10 июля, в четверг, Беларусь попадёт в зону высокого атмосферного давления. Однако даже на его фоне с запада придёт малоактивный фронт, который принесёт локальные дожди. В ночные и утренние часы возможен туман. Ветер — западный, умеренный, при грозах — порывистый. Влажность останется на уровне до 90%.
Температура ночью — от +10 до +15°С, днём — от +21 до +24°С. В пятницу, 11 июля, в светлое время суток воздух прогреется до +20…+24°С.
В выходные дни, 12 и 13 июля, «атмосферная неустойчивость» сохранится. По словам Рябова, ожидается переменная облачность, кратковременные локальные дожди и грозы (в ночное и утреннее время — туманы). Ветер — западный, умеренный. Влажность воздуха немного снизится — до 80%.
Температурный фон останется комфортным: ночью — от +9 до +14°С, днём в субботу — от +16 в Гомеле до +25°С в Бресте. В воскресенье столбики термометров поднимутся до +22…+26°С, пообещал синоптик.