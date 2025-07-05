Увидеть «Титаник» за 20 миллионов: как зарабатывают на истории затонувшего судна

Паром — дело тонкое. Японский и филиппинский паром «Донья Пас» называют азиатским «Титаником». Он затонул 20 декабря 1987 года вследствие столкновения с танкером и воспламенения его груза. Погибли около 4300 человек, и эта катастрофа стала одной из крупнейших мировых судоходных трагедий. Потопили гиганта. 30 января 1945 года советская подводная лодка С-13 под командованием капитана 3-го ранга Александра Маринеско потопила лайнер «Вильгельм Густлов». Это самый большой по тоннажу теплоход из уничтоженных советскими подводниками. По разным оценкам, вместе с лайнером утонули от пяти до десяти тысяч человек. Огонь по своим. В Любекской бухте 3 мая 1945 года британская авиация потопила немецкие суда Cap Arcona, Thielbek и Deutschland, на которых находились заключенные нацистских концлагерей. Погибли от 7 до 12 тысяч человек.